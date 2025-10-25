Seger för Degerfors mot Öster efter stark andra halvlek

Degerfors vann med 2–1 mot Öster

Elias Barsoum avgjorde för Degerfors

Andra förlusten i följd för Öster

Efter en mållös första halvlek, tog Degerfors hem segern i matchen i Allsvenskan mot Öster efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–1 till Degerfors.

Elias Barsoum slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Hammarby nästa för Degerfors

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Arman Tanaris gav Degerfors ledningen.

Alibek Aliev kvitterade för Öster i 78:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Elias Barsoum slog till och gjorde 1–2 för Degerfors.

Det här var Östers åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Degerfors femte uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Öster på 15:e plats i tabellen medan Degerfors är på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Östers IF med 2–1.

I nästa match möter Öster GAIS borta på söndag 2 november 16.30. Degerfors möter Hammarby måndag 3 november 19.00 hemma.

Öster–Degerfors 1–2 (0–0)

Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (66) Arman Tanaris, 1–1 (78) Alibek Aliev, 1–2 (90) Elias Barsoum.

Varningar, Öster: Tatu Varmanen, Niklas Söderberg, Ivan Kricak, Daniel Ask. Degerfors: Nahom Girmai Netabay, Juhani Pikkarainen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Öster: 1-1-3

Degerfors: 3-1-1

Nästa match:

Öster: Gais, borta, 2 november

Degerfors: Hammarby IF, hemma, 3 november