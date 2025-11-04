Seger för Derby County som förlänger vinstsviten

Derby County vann med 2–1 mot Hull

Derby Countys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lars-Jorgen Salvesen avgjorde för Derby County

Elfteplacerade Derby County förlänger segersviten i Championship, på tisdagen vann vinstmaskinen hemma mot sjundeplacerade Hull. Efter segersiffrorna 2–1 (1–0) har nu Derby County fyra raka segrar. Hulls svit på sex matcher i rad utan förlust bröts dock.

Lars-Jorgen Salvesen slog till efter 83 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Derby County–Hull – mål för mål

Carlton Morris gjorde 1–0 till Derby County i 27:e minuten framspelad av Joe Ward. Direkt efter pausen nätade Joel Tshisanga Ndala och kvitterade för Hull.

Lars-Jorgen Salvesen såg till att Derby County avgjorde matchen med sju minuter kvar att spela.

Derby County har fyra segrar och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad. Det här var Derby Countys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hulls andra uddamålsförlust.

Den 24 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

På lördag 8 november 13.30 spelar Derby County borta mot Blackburn och Hull hemma mot Portsmouth.

Derby County–Hull 2–1 (1–0)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 1–0 (27) Carlton Morris (Joe Ward), 1–1 (50) Joel Tshisanga Ndala, 2–1 (83) Lars-Jorgen Salvesen.

Varningar, Derby County: Lars-Jorgen Salvesen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 4-0-1

Hull: 3-1-1

Nästa match:

Derby County: Blackburn Rovers FC, borta, 8 november

Hull: Portsmouth FC, hemma, 8 november