Seger för Djurgården efter rivstart mot Linköping

Djurgården vann med 3–2 mot Linköping

Djurgårdens femte seger på de senaste sex matcherna

Avgörande målet kom i 75:e minuten.

Efter två minuter gjorde Mimmi Wahlström 1–0 för Djurgården, som tog greppet om hemmamatchen mot Linköping på söndagen. Matchen i Damallsvenskan slutade 3–2.

Segern var Djurgårdens femte på de senaste sex matcherna.

Mimmi Wahlström gjorde matchvinnande målet

Djurgården började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Mimmi Wahlström till.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 26:e minuten, när Olivia Ulenius slog till på pass av Urara Watanabe.

Linköping reducerade till 2–1 efter en dryg halvtimmes spel, genom Keera Melenhorst framspelad av Polly Doran. Direkt efter pausen ökade Mimmi Wahlström Djurgårdens ledning på pass av Urara Watanabe.

I 75:e minuten reducerade Maria Olafsdottir Gros för Linköping på pass av Polly Doran. Mer än så blev det dock inte för Linköping.

Det här var Djurgårdens nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Linköpings femte uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på fjärde plats och Linköping på 13:e plats.

Söndag 5 oktober spelar Djurgården borta mot Piteå 15.00 och Linköping mot Brommapojkarna hemma 14.00 på Bilbörsen Arena.

Djurgården–Linköping 3–2 (2–1)

Damallsvenskan, Kristinebergs IP

Mål: 1–0 (2) Mimmi Wahlström, 2–0 (26) Olivia Ulenius (Urara Watanabe), 2–1 (31) Keera Melenhorst (Polly Doran), 3–1 (49) Mimmi Wahlström (Urara Watanabe), 3–2 (75) Maria Olafsdottir Gros (Polly Doran).

Varningar, Linköping: Malin Johnsen Brenn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: Piteå IF DFF, borta, 5 oktober

Linköping: IF Brommapojkarna, hemma, 5 oktober