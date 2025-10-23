Prenumerera

Seger för Freiburg mot Utrecht efter tidigt avgörande

  • Seger för Freiburg med 2–0 mot Utrecht

  • Yuito Suzuki avgjorde för Freiburg

  • Tredje förlusten i följd för Utrecht

Freiburg tog ett tidigt grepp om matchen i Europa League på hemmaplan mot Utrecht på torsdagen. Laget vann med 2–0 efter att båda målen gjorts under första halvlek.

Niza nästa för Freiburg

Freiburg startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Yuito Suzuki gjorde målet redan i 20:e minuten.

Vincenzo Grifo stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Freiburg med 2–0.

Nästa motstånd för Freiburg är Niza. Lagen möts torsdag 6 november 18.45 på Allianz Rivera.

Freiburg–Utrecht 2–0 (2–0)

Europa League, Europa-Park-Stadion

Mål: 1–0 (20) Yuito Suzuki, 2–0 (45) Vincenzo Grifo.

Varningar, Utrecht: Derry Murkin.

Nästa match:

Freiburg: Nice, borta, 6 november

