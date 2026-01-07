Seger för Fulham mot Chelsea efter stark andra halvlek

Fulham segrade – 2–1 mot Chelsea

Harry Wilson avgjorde för Fulham

Fulhams nionde seger för säsongen

Efter en mållös första halvlek, tog Fulham hem segern i matchen i Premier League mot Chelsea efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 2–1 till Fulham.

Harry Wilson stod för Fulhams avgörande mål efter 81 minuter.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Fulham.

Leeds nästa för Fulham

I den 22:a minuten fick Chelsea Marc Cucurella utvisad.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Raul Jimenez gav Fulham ledningen.

I 72:a minuten kvitterade Liam Delap för Chelsea.

Harry Wilson såg med nio minuter kvar att spela till att Fulham avgjorde matchen.

För Fulham gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Chelsea är på åttonde plats. Fulham var på 15:e plats i tabellen för 17 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lördag 17 januari 16.00 möter Fulham Leeds borta på Elland Road medan Chelsea spelar hemma mot Brentford.

Fulham–Chelsea 2–1 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (55) Raul Jimenez, 1–1 (72) Liam Delap, 2–1 (81) Harry Wilson.

Varningar, Fulham: Marco Silva, Timothy Castagne, Jorge Cuenca, Raul Jimenez.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 3-2-0

Chelsea: 0-3-2

Nästa match:

Fulham: Leeds Utd, borta, 17 januari 16.00

Chelsea: Brentford, hemma, 17 januari 16.00