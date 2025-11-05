Seger för Galatasaray mot Ajax efter stark andra halvlek
- Seger för Galatasaray med 3–0 mot Ajax
- Victor Osimhen med tre mål för Galatasaray
- Tredje raka segern för Galatasaray
Efter en mållös första halvlek, tog Galatasaray hem segern i matchen i Champions League mot Ajax efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Galatasaray.
I och med detta har Ajax fyra förluster i rad.
Ajax–Galatasaray – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Victor Osimhen gav Galatasaray ledningen.
I 66:e minuten nätade Victor Osimhen på nytt på straff och gjorde 0–2.
Galatasaray gjorde också 0–3 genom Victor Osimhen på straff som med målet fullbordade sitt hattrick i 78:e minuten.
Victor Osimhen gjorde tre mål för Galatasaray.
Ajax har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Galatasaray har nio poäng.
I nästa match möter Ajax Benfica hemma och Galatasaray möter Union Saint-Gilloise hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 18.45.
Ajax–Galatasaray 0–3 (0–0)
Champions League, Johan Cruijff Arena
Mål: 0–1 (59) Victor Osimhen, 0–2 (66) Victor Osimhen, 0–3 (78) Victor Osimhen.
Varningar, Ajax: Davy Klaassen, Anton Gaaei, Jorthy Mokio, James Mcconnell.
Nästa match:
Ajax: SL Benfica, hemma, 25 november
Galatasaray: Royal Union Saint-Gilloise, hemma, 25 november
