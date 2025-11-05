Seger för Galatasaray mot Ajax efter stark andra halvlek

Seger för Galatasaray med 3–0 mot Ajax

Victor Osimhen med tre mål för Galatasaray

Tredje raka segern för Galatasaray

Efter en mållös första halvlek, tog Galatasaray hem segern i matchen i Champions League mot Ajax efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Galatasaray.

I och med detta har Ajax fyra förluster i rad.

Ajax–Galatasaray – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Victor Osimhen gav Galatasaray ledningen.

I 66:e minuten nätade Victor Osimhen på nytt på straff och gjorde 0–2.

Galatasaray gjorde också 0–3 genom Victor Osimhen på straff som med målet fullbordade sitt hattrick i 78:e minuten.

Victor Osimhen gjorde tre mål för Galatasaray.

Ajax har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Galatasaray har nio poäng.

I nästa match möter Ajax Benfica hemma och Galatasaray möter Union Saint-Gilloise hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 18.45.

Ajax–Galatasaray 0–3 (0–0)

Champions League, Johan Cruijff Arena

Mål: 0–1 (59) Victor Osimhen, 0–2 (66) Victor Osimhen, 0–3 (78) Victor Osimhen.

Varningar, Ajax: Davy Klaassen, Anton Gaaei, Jorthy Mokio, James Mcconnell.

Nästa match:

Ajax: SL Benfica, hemma, 25 november

Galatasaray: Royal Union Saint-Gilloise, hemma, 25 november