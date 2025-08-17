Seger för Getafe mot Celta Vigo efter stark andra halvlek

Getafe vann med 2–0 mot Celta Vigo

Adrian Liso avgjorde för Getafe

Getafe höll tätt bakåt

Efter en mållös första halvlek, tog Getafe hem segern i matchen i La Liga mot Celta Vigo efter en stark andra halvlek. Söndagens match slutade 2–0 till Getafe.

Celta Vigo–Getafe – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men direkt efter pausen slog Adrian Liso till och gav Getafe ledningen.

I den 72:a minuten ökade Christantus Uche ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

När lagen senast möttes blev det seger för Celta Vigo med 2–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari.

I nästa match möter Celta Vigo Mallorca borta på lördag 23 augusti 17.00. Getafe möter Sevilla måndag 25 augusti 21.30 borta.

Celta Vigo–Getafe 0–2 (0–0)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 0–1 (47) Adrian Liso, 0–2 (72) Christantus Uche.

Varningar, Celta Vigo: Williot Swedberg, Javi Rodriguez, Marcos Alonso. Getafe: David Soria, Christantus Uche.

Nästa match:

Celta Vigo: Mallorca, borta, 23 augusti

Getafe: Sevilla, borta, 25 augusti