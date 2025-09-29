Seger för GIF Sundsvall hemma mot Umeå FC

GIF Sundsvall segrade – 3–1 mot Umeå FC

Carlos Martinez Ruiz gjorde två mål för GIF Sundsvall

Andra raka segern för GIF Sundsvall

Carlos Martinez Ruiz gjorde 2–1 i 87:e minuten – och Carlos Martinez Ruiz gjorde 3–1 på tilläggstid. Det blev dramatiskt när hemmalaget GIF Sundsvall vann matchen mot Umeå FC på NP3 Arena på måndagen. Matchen i i Superettan slutade 3–1 (1–0).

Carlos Martinez Ruiz tvåmålsskytt för GIF Sundsvall

GIF Sundsvall tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Pontus Engblom på pass av Taiki Kagayama. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Umeå FC genom Tim Olsson framspelad av Jörgen Voilås.

Ledningsmålet till 2–1 kom med tre minuter kvar att spela, när Carlos Martinez Ruiz slog till och gjorde mål för GIF Sundsvall på pass av Amaro Bahtijar.

Bara tre minuter senare spelade Yacqub Finey fram Carlos Martinez Ruiz som såg till att laget ökade ledningen till 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Det här var fjärde mötet mellan GIF Sundsvall och Umeå FC den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har GIF Sundsvall vunnit.

Söndag 5 oktober 15.00 spelar GIF Sundsvall borta mot Trelleborg. Umeå FC möter Helsingborg hemma på Umeå Energi Arena lördag 4 oktober 15.00.

GIF Sundsvall–Umeå FC 3–1 (1–0)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 1–0 (45) Pontus Engblom (Taiki Kagayama), 1–1 (83) Tim Olsson (Jörgen Voilås), 2–1 (87) Carlos Martinez Ruiz (Amaro Bahtijar), 3–1 (90) Carlos Martinez Ruiz (Yacqub Finey).

Varningar, Umeå FC: Tobias Westin, Linus Marklund Panboon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GIF Sundsvall: 2-0-3

Umeå FC: 0-0-5

Nästa match:

GIF Sundsvall: Trelleborgs FF, borta, 5 oktober

Umeå FC: Helsingborgs IF, hemma, 4 oktober