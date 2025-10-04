Seger för Göteborg som förlänger vinstsviten

Göteborg vann med 4–0 mot Helsingborg

Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Sjätte raka segern för Göteborg

Göteborg förlänger segersviten i division 1 södra dam, på lördagen vann vinstmaskinen borta mot sjätteplacerade Helsingborg. Efter segersiffrorna 4–0 (2–0) har nu Göteborg sex raka segrar. Helsingborgs svit på fem matcher i rad utan förlust bröts dock.

Resultatet betyder också att Göteborg har hållit nollan i sex matcher i rad.

Vinsten mot Helsingborg innebär att Göteborg har nio segrar i rad på bortaplan.

Helsingborg–Göteborg – mål för mål

Helsingborg har fyra vinster och en förlust och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

I nästa match möter Helsingborg Älmhult hemma och Göteborg möter Zenith hemma. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 13.00.