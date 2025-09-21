Seger för Hammarby mot Häcken efter stark andra halvlek

Hammarby vann med 4–0 mot Häcken

Tesfaldet Tekie matchvinnare för Hammarby

Tredje raka förlusten för Häcken

Efter en mållös första halvlek, tog Hammarby hem segern i matchen i Allsvenskan mot Häcken efter en stark andra halvlek. Söndagens match slutade 4–0 till Hammarby.

Hammarby–Häcken – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Tesfaldet Tekie till framspelad av Hampus Skoglund och gav Hammarby ledningen.

I 52:a minuten slog Nahir Besara till, framspelad av Paulos Abraham och gjorde 2–0.

Bara fem minuter senare spelade Hampus Skoglund fram Paulos Abraham som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 3–0.

Hammarby gjorde också 4–0 genom Montader Madjed på pass av Hampus Skoglund i 70:e minuten.

Hammarbys Hampus Skoglund hade tre assists.

Hammarby har två segrar, en oavgjord och två förluster och 13–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Häcken har en vinst och fyra förluster och 7–11 i målskillnad.

Häckens nya tabellposition är tolfte plats medan Hammarby är på andra plats.

Hammarby tar sig an HBK i nästa match borta söndag 28 september 14.00. Häcken möter Norrköping hemma lördag 27 september 17.30.

Hammarby–Häcken 4–0 (0–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (49) Tesfaldet Tekie (Hampus Skoglund), 2–0 (52) Nahir Besara (Paulos Abraham), 3–0 (57) Paulos Abraham (Hampus Skoglund), 4–0 (70) Montader Madjed (Hampus Skoglund).

Varningar, Häcken: Marius Lode, Filip Helander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 2-1-2

Häcken: 1-0-4

Nästa match:

Hammarby: Halmstads BK, borta, 28 september

Häcken: IFK Norrköping, hemma, 27 september