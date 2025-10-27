Seger för Hammarby mot Malmö FF i spännande match

Hammarby vann med 3–1 mot Malmö FF

Hammarbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Paulos Abraham matchvinnare för Hammarby

Hammarby tog greppet om bortamatchen mot Malmö FF i Allsvenskan i första halvlek och ledde med 3–0 i paus. Trots en uppryckning i andra halvlek av Malmö FF räckte laget inte ända fram och Hammarby vann med 3–1.

Segern var Hammarbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Malmö FF–Hammarby – mål för mål

Gästande Hammarby startade matchen bäst och tog ledningen när Nahir Besara slog till redan i 17:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 26:e minuten när Paulos Abraham slog till.

Hammarby ökade ledningen till 0–3 i 45:e minuten. Martin Olsson fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Malmö FF. Mer än så blev det dock inte för Malmö FF.

Med två omgångar kvar är Malmö FF på sjätte plats i tabellen medan Hammarby är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby IF med 2–0.

I nästa match möter Malmö FF Häcken borta på lördag 1 november 15.00. Hammarby möter Degerfors måndag 3 november 19.00 borta.

Malmö FF–Hammarby 1–3 (0–3)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (17) Nahir Besara, 0–2 (26) Paulos Abraham, 0–3 (45) Självmål, 1–3 (58) Martin Olsson.

Varningar, Malmö FF: Pontus Jansson, Sead Haksabanovic, Oscar Lewicki. Hammarby: Pavle Vagic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 2-0-3

Hammarby: 4-0-1

Nästa match:

Malmö FF: BK Häcken, borta, 1 november

Hammarby: Degerfors IF, borta, 3 november