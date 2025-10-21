Seger för Hull mot Leicester

Hull segrade – 2–1 mot Leicester

Joe Gelhardt matchvinnare för Hull

Tredje raka segern för Hull

Hull vann hemmamatchen mot Leicester på tisdagen. Detta trots att Leicester knappade in på Hulls halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Championship slutade 2–1 till Hull.

Leicester hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför tisdagens match.

Hull–Leicester – mål för mål

Liam Millar slog till redan i sjätte minuten och gav Hull en tidig ledning.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel genom Joe Gelhardt. I 67:e minuten slog Aaron Ramsey till och reducerade åt Leicester. Men mer än så orkade Leicester inte med.

Hull har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Hulls fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Leicesters andra uddamålsförlust.

Hull ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Leicester ligger på åttonde plats. Noteras kan att Hull sedan den 3 oktober har avancerat elva placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt på King Power Stadium den 22 april.

Nästa motstånd för Hull är Charlton. Leicester tar sig an Millwall borta. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 16.00.

Hull–Leicester 2–1 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (6) Liam Millar, 2–0 (31) Joe Gelhardt, 2–1 (67) Aaron Ramsey.

Varningar, Hull: Joe Gelhardt. Leicester: Luke Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 3-1-1

Leicester: 1-3-1

Nästa match:

Hull: Charlton Athletic, hemma, 25 oktober

Leicester: Millwall FC, borta, 25 oktober