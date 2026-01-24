Seger för Hull mot Swansea City

Hull vann med 2–1 mot Swansea City

Hulls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Regan Slater matchvinnare för Hull

Hull vann hemmamatchen mot Swansea City på lördagen. Detta trots att Swansea City knappade in på Hulls halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Championship slutade 2–1 till Hull.

Segern var Hulls fjärde på de senaste fem matcherna.

Blackburn nästa för Hull

Oli McBurnie gav Hull ledningen i 24:e minuten på straff. I 39:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Regan Slater hittade rätt med assist av Amir Hadziahmetovic.

Liam Cullen slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Josh Tymon och reducerade åt Swansea City. Mer än så blev det dock inte för Swansea City.

Resultatet innebär att Hull ligger kvar på fjärde plats och Swansea City på 16:e plats i tabellen. Noteras kan att Swansea City sedan den 28 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

På lördag 31 januari 16.00 spelar Hull borta mot Blackburn och Swansea City borta mot Watford.

Hull–Swansea City 2–1 (2–0)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 1–0 (24) Oli McBurnie, 2–0 (39) Regan Slater (Amir Hadziahmetovic), 2–1 (59) Liam Cullen (Josh Tymon).

Varningar, Hull: Liam Millar, Akin Famewo. Swansea City: Josh Key, Cameron Burgess.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 4-0-1

Swansea City: 2-1-2

Nästa match:

Hull: Blackburn Rovers FC, borta, 31 januari 16.00

Swansea City: Watford FC, borta, 31 januari 16.00