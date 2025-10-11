Seger för IFK Norrköping som förlänger vinstsviten
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- IFK Norrköping vann med 1–0 mot Kristianstad
- IFK Norrköpings nionde seger på de senaste tio matcherna
- Jessica Wik avgjorde för IFK Norrköping
IFK Norrköping förlänger segersviten i Damallsvenskan, på lördagen vann vinstmaskinen borta mot femteplacerade Kristianstad. Efter segersiffrorna 1–0 (0–0) har nu IFK Norrköping fem raka segrar. Kristianstads svit på fem matcher i rad utan förlust bröts dock.
Segermålet för IFK Norrköping stod Jessica Wik för efter 88 minuter.
IFK Norrköping har nu en fin svit med fem matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Kristianstad–IFK Norrköping – mål för mål
Det här var Kristianstads femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Norrköpings fjärde uddamålsseger.
Kristianstad tar sig an Piteå i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. IFK Norrköping möter samma dag 15.00 Rosengård hemma.
Kristianstad–IFK Norrköping 0–1 (0–0)
Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena
Mål: 0–1 (88) Jessica Wik (Deborah-Anne De la Harpe).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Kristianstad: 3-1-1
IFK Norrköping: 5-0-0
Nästa match:
Kristianstad: Piteå IF DFF, borta, 19 oktober
IFK Norrköping: FC Rosengård, hemma, 19 oktober
Den här artikeln handlar om: