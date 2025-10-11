Seger för IFK Norrköping som förlänger vinstsviten

IFK Norrköping vann med 1–0 mot Kristianstad

IFK Norrköpings nionde seger på de senaste tio matcherna

Jessica Wik avgjorde för IFK Norrköping

IFK Norrköping förlänger segersviten i Damallsvenskan, på lördagen vann vinstmaskinen borta mot femteplacerade Kristianstad. Efter segersiffrorna 1–0 (0–0) har nu IFK Norrköping fem raka segrar. Kristianstads svit på fem matcher i rad utan förlust bröts dock.

Segermålet för IFK Norrköping stod Jessica Wik för efter 88 minuter.

IFK Norrköping har nu en fin svit med fem matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Kristianstad–IFK Norrköping – mål för mål

Det här var Kristianstads femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Norrköpings fjärde uddamålsseger.

Kristianstad tar sig an Piteå i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. IFK Norrköping möter samma dag 15.00 Rosengård hemma.

Kristianstad–IFK Norrköping 0–1 (0–0)

Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena

Mål: 0–1 (88) Jessica Wik (Deborah-Anne De la Harpe).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kristianstad: 3-1-1

IFK Norrköping: 5-0-0

Nästa match:

Kristianstad: Piteå IF DFF, borta, 19 oktober

IFK Norrköping: FC Rosengård, hemma, 19 oktober