Seger för Inter mot Borussia Dortmund efter stark andra halvlek

Inter vann med 2–0 mot Borussia Dortmund

Federico Dimarco matchvinnare för Inter

Andra raka nederlaget för Borussia Dortmund

Efter en mållös första halvlek, tog Inter hem segern i matchen i Champions League mot Borussia Dortmund efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 2–0 till Inter.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Inter höll nollan.

Borussia Dortmund–Inter – mål för mål

Federico Dimarco gav gästande Inter ledningen med nio minuter kvar att spela. 0–2-målet kom på tilläggstid när Andy Diouf slog till och gjorde mål efter pass från Davide Frattesi. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Borussia Dortmund har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Inter har två vinster och tre förluster och 6–7 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Borussia Dortmund slutar på 17:e plats i tabellen och Inter på tionde plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt. Noteras kan att Inter sedan den 27 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Borussia Dortmund–Inter 0–2 (0–0)

Champions League, Signal Iduna Park

Mål: 0–1 (81) Federico Dimarco, 0–2 (90) Andy Diouf (Davide Frattesi).

Varningar, Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini. Inter: Francesco Acerbi, Manuel Akanji.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 1-1-3

Inter: 2-0-3