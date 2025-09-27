Seger för Jönköping mot Hässleholms IF efter drömstart

Jönköping vann med 2–1 mot Hässleholms IF

Linus Lyck matchvinnare för Jönköping

16:e segern för Jönköping

Jönköping gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Anmar Kiwarkis när laget slog Hässleholms IF på bortaplan i Ettan södra herr. Till slut blev det 2–1 till Jönköping.

Hässleholms IF–Jönköping – mål för mål

Gästerna Jönköping började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Anmar Kiwarkis till.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Linus Lyck, i nionde minuten. Direkt efter pausen slog Gabriel Johnson till och reducerade åt Hässleholms IF. Men mer än så orkade Hässleholms IF inte med.

Det här var Hässleholms IF:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Jönköpings elfte uddamålsseger.

Hässleholms IF stannar därmed på fjärde plats och Jönköping på andra plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Jönköpings Södra IF med 2–1.

Hässleholms IF tar sig an Torslanda i nästa match borta lördag 4 oktober 16.00. Jönköping möter Skövde AIK hemma måndag 6 oktober 19.00.

Hässleholms IF–Jönköping 1–2 (0–2)

Ettan södra herr, Österås IP

Mål: 0–1 (3) Anmar Kiwarkis, 0–2 (9) Linus Lyck, 1–2 (52) Gabriel Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hässleholms IF: 3-0-2

Jönköping: 3-2-0

Nästa match:

Hässleholms IF: Torslanda IK, borta, 4 oktober

Jönköping: Skövde AIK, hemma, 6 oktober