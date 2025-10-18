Seger för Kif Örebro efter rivstart mot Mallbacken

Kif Örebro vann med 5–2 mot Mallbacken

Cajsa Rubensson gjorde två mål för Kif Örebro

Bella Sember avgjorde för Kif Örebro

Efter två minuter gjorde Ella Frost 1–0 för Kif Örebro, som tog greppet om bortamatchen mot Mallbacken på lördagen. Matchen i Elitettan slutade 5–2.

Kif Örebros tränare Fredrik Andersson tyckte så här om matchen:

– Fantastiskt prestation från första minut till sista. Vi driver upp tempot och har väldigt många stora chanser som kunde resulterat i ännu fler mål. Väldigt stolt över spelarna idag.

Det var 17:e matchen i rad utan förlust för Kif Örebro.

Cajsa Rubensson tvåmålsskytt för Kif Örebro

Ella Frost gjorde 1–0 till Kif Örebro efter bara två minuter.

Emily Margaret Bunnell fann nätet och såg till att Mallbacken kvitterade till 1–1 i sjunde minuten.

Bara fem minuter senare var det Johanna Alm som såg till att Kif Örebro tog ledningen. Direkt efter pausen ökade Bella Sember Kif Örebros ledning.

I 70:e minuten slog Cajsa Rubensson till och gjorde 1–4.

I den 71:a minuten ökade Cajsa Rubensson ledningen ytterligare.

Reduceringen till 2–5 kom på övertid när Hilda Gahnsby Dahl slog till och gjorde mål för Mallbacken. Fler mål än så blev det inte för Mallbacken.

Med tre omgångar kvar är Mallbacken på tolfte plats i tabellen medan Kif Örebro är på tredje plats.

Lördag 1 november spelar Mallbacken borta mot Trelleborg 15.00 och Kif Örebro mot Eskilstuna United hemma 13.00 på Behrn Arena.

Mallbacken–Kif Örebro 2–5 (1–2)

Elitettan, Fryxellska skolan

Mål: 0–1 (2) Ella Frost, 1–1 (7) Emily Margaret Bunnell, 1–2 (12) Johanna Alm, 1–3 (52) Bella Sember, 1–4 (70) Cajsa Rubensson, 1–5 (71) Cajsa Rubensson, 2–5 (90) Hilda Gahnsby Dahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallbacken: 1-1-3

Kif Örebro: 3-2-0

Nästa match:

Mallbacken: Trelleborgs FF, borta, 1 november

Kif Örebro: Eskilstuna United DFF, hemma, 1 november