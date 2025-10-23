Prenumerera

Seger för Lyon mot Basel efter drömstart

Author image
FotbollDirekt
  • Lyon-seger med 2–0 mot Basel

  • Corentin Tolisso matchvinnare för Lyon

  • Tredje raka segern för Lyon

Lyon gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Corentin Tolisso när laget slog Basel på hemmaplan i Europa League. Till slut blev det 2–0 till Lyon.

Lyon har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Real Betis nästa för Lyon

Corentin Tolisso gjorde 1–0 till Lyon efter bara tre minuter. 2–0-målet kom på tilläggstid när Afonso Moreira slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 6 november. Då möter Lyon Real Betis på Estadio de la Cartuja 21.00. Basel tar sig an FCSB hemma 18.45.

Lyon–Basel 2–0 (1–0)

Europa League, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (3) Corentin Tolisso, 2–0 (90) Afonso Moreira.

Varningar, Lyon: Moussa Niakhate. Basel: Nicolas Vouilloz.

Nästa match:

Lyon: Real Betis, borta, 6 november

Basel: FCSB, hemma, 6 november

Den här artikeln handlar om:

