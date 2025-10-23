Seger för Lyon mot Basel efter drömstart

Lyon-seger med 2–0 mot Basel

Corentin Tolisso matchvinnare för Lyon

Tredje raka segern för Lyon

Lyon gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Corentin Tolisso när laget slog Basel på hemmaplan i Europa League. Till slut blev det 2–0 till Lyon.

Lyon har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Real Betis nästa för Lyon

Corentin Tolisso gjorde 1–0 till Lyon efter bara tre minuter. 2–0-målet kom på tilläggstid när Afonso Moreira slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 6 november. Då möter Lyon Real Betis på Estadio de la Cartuja 21.00. Basel tar sig an FCSB hemma 18.45.

Lyon–Basel 2–0 (1–0)

Europa League, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (3) Corentin Tolisso, 2–0 (90) Afonso Moreira.

Varningar, Lyon: Moussa Niakhate. Basel: Nicolas Vouilloz.

Nästa match:

Lyon: Real Betis, borta, 6 november

Basel: FCSB, hemma, 6 november