Seger för Marseille mot Angers i Ligue 1 herr

Marseille-seger med 5–2 mot Angers

Hamed Traore avgjorde för Marseille

Andra förlusten i följd för Angers

Marseille besegrade Angers på bortaplan i lördagens möte i Ligue 1 herr. 2–5 (1–4) slutade matchen.

Angers–Marseille – mål för mål

Amine Gouiri öppnade målskyttet framspelad av Amir Murillo redan i 19:e minuten och gav Marseille en tidig ledning. 0–2 kom i 24:e minuten när Mason Greenwood fick träff. Laget gjorde 0–3 i 34:e minuten genom Hamed Traore. Marseille gjorde också 0–4 strax före paus genom Timothy Weah. Bara fem minuter senare var det Amine Sbai som såg till att Angers reducerade till 1–4.

1–5-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Igor Paixao slog till och gjorde mål. Reduceringen till 2–5 för Angers kom direkt därefter när Jim Allevinah på övertid gjorde mål efter förarbete av Harouna Djibirin. Fler mål än så blev det inte för Angers.

Angers ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Marseille är på tredje plats.

Angers tar sig an Paris FC i nästa match borta söndag 25 januari 17.15. Marseille möter Lens hemma lördag 24 januari 21.05.

Angers–Marseille 2–5 (1–4)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 0–1 (19) Amine Gouiri (Amir Murillo), 0–2 (24) Mason Greenwood, 0–3 (34) Hamed Traore, 0–4 (40) Timothy Weah, 1–4 (45) Amine Sbai, 1–5 (88) Igor Paixao, 2–5 (90) Jim Allevinah (Harouna Djibirin).

Varningar, Angers: Haris Belkebla. Marseille: Pierre-Emerick Aubameyang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 2-0-3

Marseille: 2-1-2

Nästa match:

Angers: Paris FC, borta, 25 januari 17.15

Marseille: Lens, hemma, 24 januari 21.05