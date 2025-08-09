Seger för Mjällby med 3–1 mot Malmö FF

Mjällbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elliot Stroud matchvinnare för Mjällby

Mjällby förlänger segersviten i Allsvenskan, på lördagen vann vinstmaskinen borta mot fjärdeplacerade Malmö FF. Efter segersiffrorna 3–1 (0–0) har nu Mjällby fem raka segrar. Malmö FF:s svit på sex matcher i rad utan förlust bröts dock.

Djurgården nästa för Mjällby

Mjällby började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Viktor Gustafson till. Direkt efter pausen ökade Herman Johansson Mjällbys ledning på pass av Abdullah Iqbal.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Elliot Stroud träff på pass av Abdoulie Manneh och ökade ledningen för Mjällby.

I 70:e minuten nätade Kenan Busuladzic, framspelad av Daniel Gudjohnsen och reducerade åt Malmö FF. Men mer än så orkade Malmö FF inte med.

Lördag 16 augusti 15.00 spelar Malmö FF borta mot Halmstad. Mjällby möter Djurgården hemma på Strandvallen söndag 17 augusti 16.30.

Malmö FF–Mjällby 1–3 (0–0)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (0) Viktor Gustafson, 0–2 (50) Herman Johansson (Abdullah Iqbal), 0–3 (58) Elliot Stroud (Abdoulie Manneh), 1–3 (70) Kenan Busuladzic (Daniel Gudjohnsen).

Varningar, Malmö FF: Gabriel Busanello, Jens Stryger Larsen. Mjällby: Jesper Gustavsson, Jacob Bergström, Abdullah Iqbal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 3-1-1

Mjällby: 5-0-0

Nästa match:

Malmö FF: Halmstads BK, borta, 16 augusti

Mjällby: Djurgårdens IF, hemma, 17 augusti