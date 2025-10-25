Seger för Napoli i toppmötet med Inter

Napoli vann med 3–1 mot Inter

Scott McTominay avgjorde för Napoli

Hakan Calhanoglu nätade för Inter

Napoli tog en tung seger på hemmaplan mot Inter i toppmötet i Serie A på lördagen. Matchen slutade 3–1 (1–0).

Därmed har Napoli vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Lecce nästa för Napoli

Kevin De Bruyne gav Napoli ledningen i 33:e minuten på straff. I 54:e minuten slog Scott McTominay till på pass av Leonardo Spinazzola och gjorde 2–0.

Hakan Calhanoglu fick utdelning på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Inter. Fler mål än så blev det inte för Inter.

Bara sju minuter senare spelade David Neres fram Frank Anguissa som såg till att Napoli ökade ledningen till 3–1. 3–1-målet blev matchens sista.

Den 11 januari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa omgång har Napoli Lecce borta, tisdag 28 oktober 18.30. Inter spelar hemma mot Fiorentina onsdag 29 oktober 20.45.

Napoli–Inter 3–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (33) Kevin De Bruyne, 2–0 (54) Scott McTominay (Leonardo Spinazzola), 2–1 (59) Hakan Calhanoglu, 3–1 (66) Frank Anguissa (David Neres).

Varningar, Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Billy Gilmour. Inter: Alessandro Bastoni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 3-0-2

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Napoli: Lecce, borta, 28 oktober

Inter: Fiorentina, hemma, 29 oktober