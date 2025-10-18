Seger för Norrby mot Torslanda efter stark andra halvlek

Norrby vann med 3–1 mot Torslanda

Norrbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vidar Svendsén matchvinnare för Norrby

Efter en mållös första halvlek, tog Norrby hem segern i matchen i Ettan södra herr mot Torslanda efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 3–1 till Norrby.

Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar kommenterade matchen:

– Vi gör en riktigt bra första halvlek, skapar en hel del målchanser men förvaltar dem inte. Vi kommer ut i andra halvlek hungrigare och då släpper det efter första målet. Vi har bra kontroll genom hela matchen. Nu är det dags att glömma denna matchen och fokusera på nästa.

IFK Skövde nästa för Norrby

Norrby gjorde 0–1 efter 51 minuters spel.

I 65:e minuten slog Vidar Svendsén till och gjorde 0–2.

Dominic Woodbridge reducerade för Torslanda med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Torslanda inte med.

1–3-målet kom på övertid när Jamie Bichis slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Torslanda har en vinst och fyra förluster och 3–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norrby har fyra vinster och en förlust och 9–4 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Norrby IF med 4–2.

Nästa motstånd för Norrby är IFK Skövde. Lagen möts söndag 26 oktober 16.00 på Borås Arena.

Torslanda–Norrby 1–3 (0–0)

Ettan södra herr, Torslandavallen

Mål: 0–1 (51) Självmål, 0–2 (65) Vidar Svendsén, 1–2 (76) Dominic Woodbridge, 1–3 (90) Jamie Bichis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torslanda: 1-0-4

Norrby: 4-0-1

Nästa match:

Norrby: IFK Skövde FK, hemma, 26 oktober