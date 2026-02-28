Seger för Norwich City mot Leicester efter stark andra halvlek
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Norwich City-seger med 2–0 mot Leicester
- Norwich Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Anis Ben Slimane matchvinnare för Norwich City
Efter en mållös första halvlek, tog Norwich City hem segern i matchen i Championship mot Leicester efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–0 till Norwich City.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Norwich Citys målvakter höll nollan.
Segern var Norwich Citys fjärde på de senaste fem matcherna.
Sheffield United nästa för Norwich City
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Anis Ben Slimane på passning från Sam Field gav Norwich City ledningen. Ali Ahmed ökade Norwich Citys ledning i 78:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
När lagen senast möttes vann Leicester med 2–1.
I nästa match möter Leicester Ipswich borta på lördag 7 mars 16.00. Norwich City möter Sheffield United onsdag 11 mars 20.45 hemma.
Leicester–Norwich City 0–2 (0–0)
Championship, King Power Stadium
Mål: 0–1 (68) Anis Ben Slimane (Sam Field), 0–2 (78) Ali Ahmed.
Varningar, Leicester: Luke Thomas, Memeh Caleb Okoli. Norwich City: Liam Gibbs, Jose Cordoba.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Leicester: 0-2-3
Norwich City: 4-0-1
Nästa match:
Leicester: Ipswich Town FC, borta, 7 mars 16.00
Norwich City: Sheffield United, hemma, 11 mars 20.45
Den här artikeln handlar om: