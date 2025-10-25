Seger för Oxford United mot Sheffield Wednesday

Oxford United segrade – 2–1 mot Sheffield Wednesday

Cameron Brannagan matchvinnare för Oxford United

Fjärde förlusten i rad för Sheffield Wednesday

Oxford United vann bortamatchen mot Sheffield Wednesday på lördagen. Detta trots att Sheffield Wednesday knappade in på Oxford Uniteds halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Championship slutade 2–1 till Oxford United.

I och med detta har Sheffield Wednesday fyra förluster i rad.

Millwall nästa för Oxford United

Oxford United gjorde första målet när Will Lankshear gjorde målet redan i tolfte minuten.

I 36:e minuten gjorde laget 0–2 när Cameron Brannagan fick träff. Direkt efter pausen slog Sean Fusire till och reducerade åt Sheffield Wednesday. Mer än så blev det dock inte för Sheffield Wednesday.

Det här var Sheffield Wednesdays fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Oxford Uniteds andra uddamålsseger.

Det här betyder att Oxford United ligger på 19:e plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Oxford United var på 23:e plats i tabellen för 25 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 25 april tar lagen sig an varandra igen, då på Kassam Stadium.

Lördag 1 november spelar Sheffield Wednesday borta mot WBA 13.30 och Oxford United mot Millwall hemma 16.00 på Kassam Stadium.

Sheffield Wednesday–Oxford United 1–2 (0–2)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (12) Will Lankshear, 0–2 (36) Cameron Brannagan, 1–2 (53) Sean Fusire.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Oxford United: 2-1-2

Nästa match:

Sheffield Wednesday: West Bromwich Albion FC, borta, 1 november

Oxford United: Millwall FC, hemma, 1 november