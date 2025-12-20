Seger för Queens Park Rangers mot Leicester efter drömstart

Seger för Queens Park Rangers med 4–1 mot Leicester

Richard Kone matchvinnare för Queens Park Rangers

Seger nummer 10 för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers gjorde 1–0 redan efter två minuters spel genom Koki Saito när laget slog Leicester på hemmaplan i Championship. Till slut blev det 4–1 till Queens Park Rangers.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Queens Park Rangers, som nu har fyra raka segrar.

Queens Park Rangers–Leicester – mål för mål

Koki Saito gjorde 1–0 till Queens Park Rangers efter bara två minuter på pass av Rumarn Burrell.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimme genom Richard Kone.

I 33:e minuten gjorde Queens Park Rangers 3–0 när Karamoko Dembele slog till med assist av Rumarn Burrell.

Amadou Salif Mbengue stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken efter förarbete av Jimmy Dunne.

Silko Thomas såg med åtta minuter kvar att spela till att Leicester reducerade. Mer än så blev det dock inte för Leicester.

Det här betyder att Queens Park Rangers nu ligger på sjunde plats i tabellen och Leicester är på 13:e plats. Queens Park Rangers var på 17:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 14 mars på King Power Stadium.

Fredag 26 december 16.00 möter Queens Park Rangers Portsmouth borta på Fratton Park medan Leicester spelar hemma mot Watford.

Queens Park Rangers–Leicester 4–1 (4–0)

Championship, Loftus Road

Mål: 1–0 (2) Koki Saito (Rumarn Burrell), 2–0 (30) Richard Kone, 3–0 (33) Karamoko Dembele (Rumarn Burrell), 4–0 (45) Amadou Salif Mbengue (Jimmy Dunne), 4–1 (82) Silko Thomas.

Varningar, Queens Park Rangers: Rhys Norrington-Davies. Leicester: Ricardo Pereira, Jordan Ayew.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 3-0-2

Leicester: 2-1-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Portsmouth FC, borta, 26 december 16.00

Leicester: Watford FC, hemma, 26 december 16.00