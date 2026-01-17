Seger för Real Betis mot Villarreal efter stark andra halvlek

Seger för Real Betis med 2–0 mot Villarreal

Aitor Ruibal avgjorde för Real Betis

Seger nummer 8 för Real Betis

Efter en mållös första halvlek, tog Real Betis hem segern i matchen i La Liga mot Villarreal efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–0 till Real Betis.

Det här var Real Betis sjunde nolla den här säsongen.

Real Betis–Villarreal – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Aitor Ruibal gav Real Betis ledningen. I den 77:e minuten fick Villarreal Santi Comesana utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 13 minuterna. Pablo Fornals såg till att Real Betis ökade ledningen med sju minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Real Betis stannar därmed på sjätte plats och Villarreal på tredje plats i tabellen.

I nästa match möter Real Betis Alaves borta på söndag 25 januari 21.00. Villarreal möter Real Madrid lördag 24 januari 21.00 hemma.

Real Betis–Villarreal 2–0 (0–0)

La Liga, Estadio de La Cartuja

Mål: 1–0 (57) Aitor Ruibal, 2–0 (83) Pablo Fornals.

Varningar, Real Betis: Marc Bartra, Valentin Gomez, Rodrigo Riquelme.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 2-2-1

Villarreal: 3-0-2

Nästa match:

Real Betis: Alaves, borta, 25 januari 21.00

Villarreal: Real Madrid, hemma, 24 januari 21.00