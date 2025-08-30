Seger för Sandvikens IF – steg åt rätt håll mot Örebro

Sandvikens IF segrade – 2–1 mot Örebro

Victor Backman matchvinnare för Sandvikens IF

Åttonde segern för Sandvikens IF

Sandvikens IF har varit i en svacka med fyra förluster i rad i Superettan. Men hemma mot Örebro bröts den tunga sviten. Det blev 2–1 (1–0) i matchen på Jernvallen.

Victor Backman stod för Sandvikens IF:s avgörande mål efter 87 minuter.

Trelleborg nästa för Sandvikens IF

Matchen var mållös till Sandvikens IF tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Daniel Söderberg. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Örebro genom Ahmed Yasin.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Victor Backman slog till och gjorde 2–1 för Sandvikens IF.

Det här var Sandvikens IF:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebros åttonde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sandvikens IF på elfte plats och Örebro sist, på 16:e plats. Sandvikens IF var sjua i tabellen för 27 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sandvikens IF med 1–0.

I nästa omgång har Sandvikens IF Trelleborg borta på Vångavallen, söndag 14 september 15.00. Örebro spelar hemma mot Östersunds FK lördag 13 september 15.00.

Sandvikens IF–Örebro 2–1 (1–0)

Superettan, Jernvallen

Mål: 1–0 (30) Daniel Söderberg, 1–1 (83) Ahmed Yasin, 2–1 (87) Victor Backman.

Varningar, Sandvikens IF: Liam Vabö, Viggo van der Laan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sandvikens IF: 1-0-4

Örebro: 0-2-3

Nästa match:

Sandvikens IF: Trelleborgs FF, borta, 14 september

Örebro: Östersunds FK, hemma, 13 september