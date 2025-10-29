Seger för Strasbourg mot Auxerre efter stark andra halvlek

Strasbourg vann med 3–0 mot Auxerre

Joaquin Panichelli avgjorde för Strasbourg

Andra raka förlusten för Auxerre

Efter en mållös första halvlek, tog Strasbourg hem segern i matchen i Ligue 1 herr mot Auxerre efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Strasbourg.

Strasbourg–Auxerre – mål för mål

Joaquin Panichelli gjorde 1–0 för Strasbourg direkt efter pausen.

I 55:e minuten slog Sebastian Nanasi till på pass av Valentin Barco och gjorde 2–0.

Valentin Barco också 3–0 i 60:e minuten.

Strasbourgs nya tabellposition är fjärde plats medan Auxerre är på 17:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars på Stade de l’Abbe-Deschamps.

I nästa omgång har Strasbourg Rennes borta på Roazhon Park, söndag 2 november 15.00. Auxerre spelar hemma mot Marseille lördag 1 november 21.05.

Strasbourg–Auxerre 3–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (46) Joaquin Panichelli, 2–0 (55) Sebastian Nanasi (Valentin Barco), 3–0 (60) Valentin Barco.

Varningar, Strasbourg: Guela Doue. Auxerre: Rudy Matondo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 2-1-2

Auxerre: 0-1-4

Nästa match:

Strasbourg: Stade Rennais FC, borta, 2 november

Auxerre: Olympique Marseille, hemma, 1 november