Seger för Strasbourg mot Auxerre efter stark andra halvlek
- Strasbourg vann med 3–0 mot Auxerre
- Joaquin Panichelli avgjorde för Strasbourg
- Andra raka förlusten för Auxerre
Efter en mållös första halvlek, tog Strasbourg hem segern i matchen i Ligue 1 herr mot Auxerre efter en stark andra halvlek. Onsdagens match slutade 3–0 till Strasbourg.
Strasbourg–Auxerre – mål för mål
Joaquin Panichelli gjorde 1–0 för Strasbourg direkt efter pausen.
I 55:e minuten slog Sebastian Nanasi till på pass av Valentin Barco och gjorde 2–0.
Valentin Barco också 3–0 i 60:e minuten.
Strasbourgs nya tabellposition är fjärde plats medan Auxerre är på 17:e plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars på Stade de l’Abbe-Deschamps.
I nästa omgång har Strasbourg Rennes borta på Roazhon Park, söndag 2 november 15.00. Auxerre spelar hemma mot Marseille lördag 1 november 21.05.
Strasbourg–Auxerre 3–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Meinau
Mål: 1–0 (46) Joaquin Panichelli, 2–0 (55) Sebastian Nanasi (Valentin Barco), 3–0 (60) Valentin Barco.
Varningar, Strasbourg: Guela Doue. Auxerre: Rudy Matondo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Strasbourg: 2-1-2
Auxerre: 0-1-4
Nästa match:
Strasbourg: Stade Rennais FC, borta, 2 november
Auxerre: Olympique Marseille, hemma, 1 november
