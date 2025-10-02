Seger för Sturm Graz mot Rangers

Sturm Graz vann med 2–1 mot Rangers

Otar Kiteishvili matchvinnare för Sturm Graz

Andra förlusten i följd för Rangers

Sturm Graz vann hemmamatchen mot Rangers på torsdagen. Detta trots att Rangers knappade in på Sturm Graz halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Europa League slutade 2–1 till Sturm Graz.

Det här var första segern för Sturm Graz, efter förlust med 0–2 mot Midtjylland i första matchen.

Sturm Graz–Rangers – mål för mål

Tomi Horvat slog till redan i sjunde minuten och gav Sturm Graz ledningen.

Sturm Graz gjorde 2–0 i 35:e minuten genom Otar Kiteishvili. Direkt efter pausen gjorde Djeidi Gassama mål och reducerade åt Rangers. Men mer än så orkade Rangers inte med.

Nästa motstånd för Sturm Graz är Celtic. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00.

Sturm Graz–Rangers 2–1 (2–0)

Europa League, Merkur Arena

Mål: 1–0 (7) Tomi Horvat, 2–0 (35) Otar Kiteishvili, 2–1 (49) Djeidi Gassama.

Varningar, Sturm Graz: Emir Karic, Tim Oermann. Rangers: Derek Cornelius.

Nästa match:

Sturm Graz: Celtic FC, borta, 23 oktober