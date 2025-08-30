Seger för Sunderland mot Brentford efter stark andra halvlek

Sunderland vann med 2–1 mot Brentford

Wilson Isidor matchvinnare för Sunderland

Igor Thiago gjorde målet för Brentford

Efter en mållös första halvlek, tog Sunderland hem segern i matchen i Premier League mot Brentford efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–1 till Sunderland.

Segermålet för Sunderland stod Wilson Isidor för på stopptid.

Crystal Palace nästa för Sunderland

Det dröjde till den 77:e minuten innan Igor Thiago på pass av Dango Ouattara gav Brentford ledningen.

Brentford såg länge ut att gå mot seger. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Sunderland genom Enzo Le Fee på straff.

Det matchavgörande målet kom på övertid, när Wilson Isidor slog till och gjorde 2–1 för Sunderland framspelad av Granit Xhaka. Isidor fullbordade därmed lagets vändning.

När lagen möttes senast, 2018, slutade det med seger för Brentford med 2–0.

Lördag 13 september möter Sunderland Crystal Palace borta 16.00 och Brentford möter Chelsea hemma 21.00.

Sunderland–Brentford 2–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (77) Igor Thiago (Dango Ouattara), 1–1 (82) Enzo Le Fee, 2–1 (90) Wilson Isidor (Granit Xhaka).

Varningar, Sunderland: Reinildo Mandava, Habib Diarra, Granit Xhaka. Brentford: Rico Henry, Igor Thiago.

Nästa match:

Sunderland: Crystal Palace FC, borta, 13 september

Brentford: Chelsea FC, hemma, 13 september