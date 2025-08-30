Seger för Swansea City mot Sheffield Wednesday efter stark andra halvlek

Seger för Swansea City med 2–0 mot Sheffield Wednesday

Zan Vipotnik matchvinnare för Swansea City

Sheffield Wednesday nu 23:e, Swansea City på sjunde plats

Efter en mållös första halvlek, tog Swansea City hem segern i matchen i Championship mot Sheffield Wednesday efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–0 till Swansea City.

Sheffield Wednesday–Swansea City – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Zan Vipotnik till på pass av Zeidane Inoussa och gav Swansea City ledningen.

Och med nio minuter kvar att spela ökade Swansea City ledningen genom Ronald framspelad av Zan Vipotnik. 0–2-målet blev matchens sista.

För Sheffield Wednesday gör resultatet att laget nu ligger på 23:e plats i tabellen, medan Swansea City är på sjunde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Bristol C. Swansea City tar sig an Hull hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 september 16.00.

Sheffield Wednesday–Swansea City 0–2 (0–0)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (50) Zan Vipotnik (Zeidane Inoussa), 0–2 (81) Ronald (Zan Vipotnik).

Varningar, Swansea City: Goncalo Franco, Ethan Galbraith.

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Bristol City FC, hemma, 13 september

Swansea City: Hull City AFC, hemma, 13 september