Seger för Trelleborg – efter Thelma Persson Welins hattrick

Trelleborg segrade – 4–1 mot Jitex BK

Thelma Persson Welin tremålsskytt för Trelleborg

Andra raka segern för Trelleborg

Thelma Persson Welin gjorde tre mål och Trelleborg vann mot Jitex BK på hemmaplan i Elitettan. Till slut blev det 4–1 (0–0).

Thelma Persson Welin med tre mål för Trelleborg

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Thelma Persson Welin till och gav Trelleborg ledningen.

I 54:e minuten slog Thelma Persson Welin till återigen, och gjorde 2–0.

Jitex BK reducerade till 2–1 bara två minuter senare genom Malin Sipiläinen. Men mer än så orkade Jitex BK inte med.

Först med sju minuter kvar att spela ökade Trelleborg ledningen genom Ronja Karlsson Törnborg.

4–1-målet kom med tre minuter kvar att spela, när Thelma Persson Welin slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick.

Trelleborg har två segrar och tre oavgjorda och 11–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Jitex BK har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–10 i målskillnad.

Trelleborg stannar därmed på femte plats och Jitex BK på sjätte plats, i tabellen.

I nästa match möter Trelleborg Sunnanå borta på söndag 5 oktober 12.00. Jitex BK möter BK Häcken Utveckling fredag 3 oktober 19.00 hemma.

Trelleborg–Jitex BK 4–1 (0–0)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (49) Thelma Persson Welin, 2–0 (54) Thelma Persson Welin, 2–1 (56) Malin Sipiläinen, 3–1 (83) Ronja Karlsson Törnborg, 4–1 (87) Thelma Persson Welin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 2-3-0

Jitex BK: 1-2-2

Nästa match:

Trelleborg: Sunnanå SK, borta, 5 oktober

Jitex BK: BK Häcken U, hemma, 3 oktober