Seger för Viktoria Plzen mot Roma

Seger för Viktoria Plzen med 2–1 mot Roma

Cheick Souare matchvinnare för Viktoria Plzen

Andra raka segern för Viktoria Plzen

Viktoria Plzen vann bortamatchen mot Roma på torsdagen. Detta trots att Roma knappade in på Viktoria Plzens halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Europa League slutade 2–1 till Viktoria Plzen.

Fenerbahce nästa för Viktoria Plzen

Viktoria Plzen gjorde första målet när Prince Kwabena Adu nätade redan i 20:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 22:a minuten genom Cheick Souare på pass av Sampson Dweh. I 54:e minuten slog Paulo Dybala till på straff och reducerade åt Roma. Fler mål än så blev det inte för Roma.

Det här var Romas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Viktoria Plzen tog hem lagens senaste möte, 2018, med 2–1.

I nästa match möter Roma Rangers borta och Viktoria Plzen möter Fenerbahce hemma. Båda matcherna spelas torsdag 6 november 21.00.

Roma–Viktoria Plzen 1–2 (0–2)

Europa League, Stadio Olimpico

Mål: 0–1 (20) Prince Kwabena Adu, 0–2 (22) Cheick Souare (Sampson Dweh), 1–2 (54) Paulo Dybala.

Varningar, Roma: Gianluca Mancini, Zeki Celik. Viktoria Plzen: Rafiu Durosinmi, Lukas Cerv, Karel Spacil, Cheick Souare, Denis Visinsky.

Nästa match:

Roma: Rangers FC, borta, 6 november

Viktoria Plzen: Fenerbahce, hemma, 6 november