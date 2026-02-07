Seger för West Ham mot Burnley efter tidigt avgörande

West Ham-seger med 2–0 mot Burnley

Crysencio Summerville avgjorde för West Ham

Andra raka förlusten för Burnley

West Ham tog ett tidigt grepp om matchen i Premier League på bortaplan mot Burnley på lördagen. Laget vann med 2–0 efter att båda målen gjorts under första halvlek.

Burnley–West Ham – mål för mål

Crysencio Summerville öppnade målskyttet redan i 13:e minuten och gav gästerna West Ham en tidig ledning. 0–2 kom i 26:e minuten när Valentin Castellanos slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för West Ham med 2–0.

Nästa motstånd för Burnley är Crystal Palace. Lagen möts onsdag 11 februari 20.30 på Selhurst Park. West Ham tar sig an Manchester United hemma tisdag 10 februari 21.15.

Burnley–West Ham 0–2 (0–2)

Premier League

Mål: 0–1 (13) Crysencio Summerville, 0–2 (26) Valentin Castellanos.

Varningar, Burnley: Bashir Humphreys, Josh Laurent, Florentino. West Ham: Malick Diouf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-3-2

West Ham: 3-0-2

Nästa match:

Burnley: Crystal Palace FC, borta, 11 februari 20.30

West Ham: Manchester United, hemma, 10 februari 21.15