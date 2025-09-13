Seger med 3–1 för Napoli mot Fiorentina

Seger för Napoli med 3–1 mot Fiorentina

Rasmus Höjlund matchvinnare för Napoli

Tredje raka segern för Napoli

Napoli vann mötet med Fiorentina borta med 3–1 (2–0) på lördagen i Serie A.

Pisa nästa för Napoli

Napoli startade matchen bäst och tog ledningen. Kevin De Bruyne slog till på straff, redan i sjätte minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Rasmus Höjlund, i 14:e minuten. Direkt efter pausen ökade Sam Beukema Napolis ledning.

Luca Ranieri reducerade för Fiorentina med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Fiorentina inte med.

För Fiorentina gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen, medan Napoli är på första plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

Fiorentina tar sig an Como i nästa match hemma söndag 21 september 18.00. Napoli möter Pisa hemma måndag 22 september 20.45.

Fiorentina–Napoli 1–3 (0–2)

Serie A

Mål: 0–1 (6) Kevin De Bruyne, 0–2 (14) Rasmus Höjlund, 0–3 (51) Sam Beukema, 1–3 (79) Luca Ranieri.

Nästa match:

Fiorentina: Como 1907, hemma, 21 september

Napoli: Pisa, hemma, 22 september