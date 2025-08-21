Seger för Häcken med 7–2 mot Cluj

Adrian Svanbäck matchvinnare för Häcken

Fyra raka mål för Häcken

Häcken vann den första matchen i Conference League Play off herr på hemmaplan. Laget segrade mot Cluj på torsdagen med 7–2 (4–1). Returen spelas torsdag 28 augusti.

Häcken–Cluj – mål för mål

Häcken började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Simon Gustafson till.

Häcken gjorde 2–0 i 18:e minuten, när Silas Andersen slog till.

Häcken ökade ledningen till 3–0 i 24:e minuten, när Adrian Svanbäck fick träff.

Häcken gjorde 4–0 i 34:e minuten, när Simon Gustafson ännu en gång hittade rätt.

I 38:e minuten nätade Meriton Korenica, och reducerade åt Cluj. Direkt efter pausen ökade Isak Brusberg Häckens ledning.

I 50:e minuten slog Andrei Cordea till, och reducerade åt Cluj. Fler mål än så blev det inte för Cluj.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick John Paul Dembe träff och ökade ledningen för Häcken.

John Paul Dembe gjorde dessutom 7–2 i 70:e minuten. 7–2-målet blev matchens sista.

Häcken–Cluj 7–2 (4–1)

Conference League Play off herr, Bravida Arena

Mål: 1–0 (2) Simon Gustafson, 2–0 (18) Silas Andersen, 3–0 (24) Adrian Svanbäck, 4–0 (34) Simon Gustafson, 4–1 (38) Meriton Korenica, 5–1 (49) Isak Brusberg, 5–2 (50) Andrei Cordea, 6–2 (61) John Paul Dembe, 7–2 (70) John Paul Dembe.

Varningar, Cluj: Meriton Korenica.