Segerlös svit bröts när Nantes vann mot Marseille med 2–0

Nantes vann med 2–0 mot Marseille

Självmål matchvinnare för Nantes

Nantes starka defensiv briljerade

Det var länge sedan Nantes vann i Ligue 1 herr. Men i söndagens match mot Marseille på bortaplan blev det till slut seger, efter sju raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–0 (1–0).

Paris FC nästa för Nantes

Nantes gjorde 0–1 efter åtta minuters spel.

I den 26:e minuten fick Marseille Arthur Vermeeren utvisad.

0–2-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Remy Cabella slog till och gjorde mål på straff. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Stade de la Beaujoire.

Nästa motstånd för Marseille är Angers. Lagen möts lördag 17 januari 21.05 på Stade Raymond Kopa. Nantes tar sig an Paris FC hemma söndag 18 januari 17.15.

Marseille–Nantes 0–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Orange Velodrome

Mål: 0–1 (8) Självmål, 0–2 (88) Remy Cabella.

Varningar, Marseille: Bilal Nadir. Nantes: Bahereba Guirassy, Junior Mwanga, Dehmaine Tabibou.

Utvisningar, Marseille: Arthur Vermeeren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 2-1-2

Nantes: 1-1-3

Nästa match:

Marseille: Angers SCO, borta, 17 januari 21.05

Nantes: Paris FC, hemma, 18 januari 17.15