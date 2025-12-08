Segerlös svit bröts när Osasuna vann mot Levante med 2–0

Osasuna vann med 2–0 mot Levante

Victor Munoz matchvinnare för Osasuna

Femte raka förlusten för Levante

Det var länge sedan Osasuna vann i La Liga. Men i måndagens match mot Levante på hemmaplan blev det till slut seger, efter sex raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–0 (2–0).

Osasuna höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Osasuna–Levante – mål för mål

Osasuna startade matchen bäst och tog ledningen när Victor Munoz gjorde målet redan i 13:e minuten.

2–0 kom i 36:e minuten när Ruben Garcia hittade rätt. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Osasuna med 2–0.

För Osasuna gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Levante är på 20:e och sista plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj.

Nästa motstånd för Osasuna är Barcelona. Lagen möts lördag 13 december 18.30 på Camp Nou.

Osasuna–Levante 2–0 (2–0)

La Liga, El Sadar

Mål: 1–0 (13) Victor Munoz, 2–0 (36) Ruben Garcia.

Varningar, Osasuna: Ruben Garcia, Lucas Torro. Levante: Jorge Cabello, Kervin Arriaga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 1-2-2

Levante: 0-0-5

Nästa match:

Osasuna: FC Barcelona, borta, 13 december