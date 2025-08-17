Seger för Karlberg – efter Thea Bergströms hattrick

Seger för Karlberg med 4–0 mot Skellefteå

Thea Bergström gjorde tre mål för Karlberg

Sjätte raka förlusten för Skellefteå

Thea Bergström gjorde tre mål och Karlberg vann mot Skellefteå på hemmaplan i division 1 norra dam. Till slut blev det 4–0 (3–0). Mathilda Johansson Prakt gjorde också ett mål för segrarna.

– Vi spelar fortsatt bra fotboll där vi förvaltar överläget i sista tredjedelen bra idag. Thea Bergström är ett monster på topp idag samtidigt som Ida Swallander spikar igen där bak, kommenterade Karlbergs tränare Jens Grönlund efter matchen.

Resultatet innebär att Skellefteå nu har sex förluster i rad.

Karlbergs nya tabellposition är tolfte plats, medan Skellefteå är på tionde plats.

I nästa omgång har Karlberg Sollentuna hemma på Stadshagens IP, lördag 23 augusti 14.00. Skellefteå spelar hemma mot Sandvikens IF söndag 24 augusti 13.00.