Segerlös svit bruten när Oxford United vann mot WBA med 2–1

Oxford United vann med 2–1 mot WBA

Will Lankshear matchvinnare för Oxford United

Seger nummer 7 för Oxford United

Det var länge sedan Oxford United stod som segrare i Championship. Men i lördagens match mot WBA hemma blev det till slut seger, efter sex raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (2–1).

Oxford United–WBA – mål för mål

Oxford United gjorde första målet när Stanley Mills slog till efter förarbete från Jamie Donley redan i 14:e minuten. I 26:e minuten ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Will Lankshear på passning från Cameron Brannagan. 2–1 kom i 33:e minuten när Oliver Bostock hittade rätt på pass av Krystian Bielik. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Oxford United med 2–1.

Oxford United stannar därmed på 23:e plats och WBA på 21:a plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann WBA med 2–1.

Oxford United tar sig an Preston North End i nästa match borta fredag 6 mars 21.00. WBA möter Sheffield United borta lördag 7 mars 16.00.

Oxford United–WBA 2–1 (2–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 1–0 (14) Stanley Mills (Jamie Donley), 2–0 (26) Will Lankshear (Cameron Brannagan), 2–1 (33) Oliver Bostock (Krystian Bielik).

Varningar, WBA: Jed Wallace, Krystian Bielik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

WBA: 0-3-2

Nästa match:

Oxford United: Preston North End FC, borta, 6 mars 21.00

WBA: Sheffield United, borta, 7 mars 16.00