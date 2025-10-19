Segerraden förlängd för Degerfors – besegrade Hertzöga

Degerfors vann med 2–1 mot Hertzöga

Tredje raka segern för Degerfors

Elin Hedin gjorde målet för Hertzöga

1–2 (0–1) blev resultatet när Hertzöga och Degerfors möttes på Ilanda IP på söndagen. I och med detta har Degerfors tre raka segrar i division 1 mellersta dam och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Degerfors tränare Thomas Bengtson om matchen:

– Vi är inne i en stark period. Det finns ett starkt go i gruppen. Vi dominerade matchen. Hertzöga hade några slumpchanser i övrigt var det Degerfors för hela slanten.

Hertzöga–Degerfors – mål för mål

Elin Bengtsson och Lova Sandahl gjorde mål för Degerfors och Elin Hedin för Hertzöga.

Det här var Hertzögas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Degerfors andra uddamålsseger.