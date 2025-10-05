Segerraden förlängd för Norrby – besegrade Rosengård

Norrby vann med 2–1 mot Rosengård

Norrbys nionde seger på de senaste tio matcherna

Norrby avgjorde i 90:e minuten.

2–1 (0–1) blev resultatet när Norrby och Rosengård möttes på Borås Arena på söndagen. I och med detta har Norrby fem raka segrar i Ettan södra herr.

– En match där vi växer ju längre tiden går. Vi är inte riktigt nöjda med första halvleken och kommer ut till andra som ett nytt lag. Vänder 0–1 under läget och killarna fortsätter visa styrka. Sedan är det extra skönt för moralen att avgöra i slutminuterna. En match i taget och nu samlar vi krafterna inför en svårt bortamatch mot Hässleholms IF, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar.

Rosengårds tränare Halda Kabil tyckte till om matchen:

– Första halvlek är fantastiskt, bäst i år. Vi gör 1–0 via Embaye och har två klara målchanser till. Det var totalt dominans. Andra halvlek tryckte Norrby på, vi hamnade i 15 minuter dåligt period, där Norrby gör 1–1 och direkt efter vi tappar bollen på väg upp och åker på rött kort. Sista halvtimmen spelar vi med en man kort, det var tufft men vi hade kontroll. Norrby gör 2–1 i 93 minuten på en inlägg som gick in.

Joel Hjalmar slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Norrbys fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka på Borås Arena.

Joel Hjalmar bakom Norrbys seger

Yoel Embaye gjorde 1–0 till Rosengård i 23:e minuten. Joel Hjalmar slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Norrby.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Joel Hjalmar återigen slog till och gjorde 2–1 för Norrby. Hjalmar fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Norrbys femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds sjätte uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Norrby på tredje plats och Rosengård på sjätte plats.

Norrby tar sig an Hässleholms IF i nästa match borta söndag 12 oktober 16.00. Rosengård möter samma dag 13.00 Olympic hemma.

Norrby–Rosengård 2–1 (0–1)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 0–1 (23) Yoel Embaye, 1–1 (58) Joel Hjalmar, 2–1 (90) Joel Hjalmar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 5-0-0

Rosengård: 1-1-3

Nästa match:

Norrby: Hässleholms IF, borta, 12 oktober

Rosengård: BK Olympic, hemma, 12 oktober