Segerraden förlängd för Rennes – besegrade Monaco

Rennes vann med 4–1 mot Monaco

Mahdi Camara matchvinnare för Rennes

Tredje raka segern för Rennes

4–1 (1–0) blev resultatet när Rennes och Monaco möttes på Roazhon Park på lördagen. I och med detta har Rennes tre raka segrar i Ligue 1 herr och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Metz nästa för Rennes

Rennes fick en bra start på matchen när Abdelhamid Ait Boudlal slog till redan i 20:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Mahdi Camara Rennes ledning.

I den 66:e minuten blev Monacos Denis Zakaria utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 24 minuterna.

I 73:e minuten ökade Breel Embolo ledningen ytterligare framspelad av Przemyslaw Frankowski.

Med sju minuter kvar att spela ökade Rennes ledningen genom Ludovic Blas på straff.

Reduceringen till 4–1 kom på tilläggstid när Mika Miles Biereth slog till och gjorde mål för Monaco. Fler mål än så blev det inte för Monaco.

För Rennes gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Monaco är på åttonde plats. Så sent som den 1 november låg Rennes på elfte plats i tabellen.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Louis II.

I nästa omgång har Rennes Metz borta på Stade Saint Symphorien, fredag 28 november 20.45. Monaco spelar hemma mot PSG lördag 29 november 17.00.

Rennes–Monaco 4–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 1–0 (20) Abdelhamid Ait Boudlal, 2–0 (48) Mahdi Camara, 3–0 (73) Breel Embolo (Przemyslaw Frankowski), 4–0 (83) Ludovic Blas, 4–1 (90) Mika Miles Biereth.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 3-1-1

Monaco: 2-0-3

Nästa match:

Rennes: Metz, borta, 28 november

Monaco: Paris Saint-Germain, hemma, 29 november