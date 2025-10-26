Segersviten fortsätter för Mjällby efter vinst mot Norrköping

Mjällby vann med 2–1 mot Norrköping

Mjällbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jacob Bergström matchvinnare för Mjällby

På söndagen kom fjärde raka segern i Allsvenskan för Mjällby. Det blev 2–1 (0–1) hemma mot Norrköping. Det innebär att Norrköping åkte på fjärde raka förlusten.

Jacob Bergström blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 67 minuter.

Värnamo nästa för Mjällby

Christoffer Nyman gjorde 1–0 för Norrköping efter en knapp halvtimme framspelad av Moutaz Neffati. I 55:e minuten slog Tom Pettersson till framspelad av Herman Johansson och kvitterade för Mjällby.

Det här var Mjällbys tionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norrköpings sjätte uddamålsförlust.

I nästa match möter Mjällby Värnamo borta på måndag 3 november 19.00. Norrköping möter Sirius lördag 1 november 17.30 hemma.

Mjällby–Norrköping 2–1 (0–1)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 0–1 (28) Christoffer Nyman (Moutaz Neffati), 1–1 (55) Tom Pettersson (Herman Johansson), 2–1 (67) Jacob Bergström (Herman Johansson).

Varningar, Mjällby: Jesper Gustavsson. Norrköping: Tim Prica, Max Watson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mjällby: 4-1-0

Norrköping: 1-0-4

Nästa match:

Mjällby: IFK Värnamo, borta, 3 november

Norrköping: IK Sirius, hemma, 1 november