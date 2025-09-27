Segersviten sprack för Liverpool mot Crystal Palace

Crystal Palace vann med 2–1 mot Liverpool

Eddie Nketiah matchvinnare för Crystal Palace

Andra raka segern för Crystal Palace

Liverpool hade fem raka segrar inför bortamatchen i Premier League mot Crystal Palace. Då kom första förlusten. Matchen på lördagen på Selhurst Park slutade 2–1 (1–0). Det var första förlusten i serien för Liverpool.

Eddie Nketiah slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Everton nästa för Crystal Palace

Crystal Palace tog en tidig ledning. Ismaila Sarr gjorde målet, redan i nionde minuten. Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela, när Federico Chiesa slog till och gjorde mål för Liverpool.

Det matchavgörande målet för Crystal Palace kom direkt därefter när Eddie Nketiah på tilläggstid gjorde 2–1 framspelad av Marc Guehi.

Crystal Palace har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Liverpool har fyra vinster och en förlust och 8–5 i målskillnad. Det här var Crystal Palaces andra uddamålsseger den här säsongen.

I nästa omgång har Crystal Palace Everton borta på Everton Stadium, söndag 5 oktober 15.00. Liverpool spelar borta mot Chelsea lördag 4 oktober 18.30.

Crystal Palace–Liverpool 2–1 (1–0)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 1–0 (9) Ismaila Sarr, 1–1 (87) Federico Chiesa, 2–1 (90) Eddie Nketiah (Marc Guehi).

Varningar, Crystal Palace: Eddie Nketiah. Liverpool: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Federico Chiesa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 3-2-0

Liverpool: 4-0-1

Nästa match:

Crystal Palace: Everton FC, borta, 5 oktober

Liverpool: Chelsea FC, borta, 4 oktober