Seka poängräddare för Stocksund – på övertid mot Assyriska

Assyriska och Stocksund kryssade

Kylian Seka kvitterade på tilläggstid

Assyriska nu sjunde, Stocksund på elfte plats

Stocksund gick mot förlust i fredagens match mot Assyriska i Ettan norra herr på Södertälje Fotbollsarena. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Kylian Seka till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Stocksund.

– Vi har en stabil första halvlek som sätter oss i ett bra utgångsläge inför andra. Tyvärr ger vi all den energi Assyriska behöver för att börja tro på det och självklart är det en besvikelse att plötsligt ligga under med 3–2 efter 15 min. Ska man ändå se det positiva så är det starkt att rädda en poäng utifrån situationen med tre omgångar kvar att spela, kommenterade Stocksunds tränare Adam Gursoy.

I halvtid ledde Stocksund matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Assyriska in i matchen och kvitterade till slut.

Assyriska–Stocksund – mål för mål

Stocksund tog ledningen i 23:e minuten genom Kylian Seka.

Laget gjorde också 0–2 i 32:a minuten genom Noel Wågberg. Direkt efter pausen slog Jerome Tibbling till och reducerade åt Assyriska.

I 52:a minuten nätade Jerome Tibbling på nytt och kvitterade för Assyriska.

Kevin Jarrett slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och gav Assyriska ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid när Kylian Seka återigen slog till och gjorde mål för Stocksund. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Det här var Assyriskas sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Assyriska på sjunde plats i tabellen medan Stocksund är på elfte plats.

När lagen möttes senast vann IFK Stocksund med 3–2.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Assyriska Karlberg borta på Kristinebergs IP 16.00 medan Stocksund spelar hemma mot Enköping SK Herr 13.00.

Assyriska–Stocksund 3–3 (0–2)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 0–1 (23) Kylian Seka, 0–2 (32) Noel Wågberg, 1–2 (49) Jerome Tibbling, 2–2 (52) Jerome Tibbling, 3–2 (62) Kevin Jarrett, 3–3 (90) Kylian Seka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Assyriska: 1-1-3

Stocksund: 3-2-0

Nästa match:

Assyriska: Karlbergs BK, borta, 25 oktober

Stocksund: Enköpings SK FK, hemma, 25 oktober