Serhou Guirassy gjorde avgörande målet för Borussia Dortmund mot Augsburg

Seger för Borussia Dortmund med 1–0 mot Augsburg

Serhou Guirassy avgjorde för Borussia Dortmund

Andra raka segern för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund vann med 1–0 på bortaplan mot Augsburg i Bundesliga. Serhou Guirassy gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Augsburg–Borussia Dortmund – mål för mål

Augsburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borussia Dortmund har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Augsburgs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borussia Dortmunds tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Borussia Dortmund ligger på andra plats i tabellen och Augsburg är på 15:e plats.

Den 14 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Signal Iduna Park.

Nästa motstånd för Augsburg är VfB Stuttgart. Lagen möts söndag 9 november 17.30 på Mercedes Benz Arena. Borussia Dortmund tar sig an Hamburg borta lördag 8 november 15.30.

Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (0–1)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 0–1 (37) Serhou Guirassy.

Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Fabian Rieder, Elvis Rexhbecaj, Phillip Tietz. Borussia Dortmund: Gregor Kobel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 1-1-3

Borussia Dortmund: 3-1-1

Nästa match:

Augsburg: VfB Stuttgart, borta, 9 november

Borussia Dortmund: Hamburger SV, borta, 8 november