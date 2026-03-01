Sevilla hämtade i kapp underläge och kryssade mot Real Betis

Oavgjort i mötet mellan Real Betis och Sevilla

Isaac Romero kvitterade i 85:e minuten

Getafe nästa för Real Betis

I halvtid ledde Real Betis matchen på hemmaplan i La Liga mot Sevilla med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Sevilla in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Real Betis–Sevilla – mål för mål

Real Betis tog en tidig ledning när Antony slog till redan i 16:e minuten. Laget ökade också ledningen till 2–0 i 37:e minuten när Alvaro Fidalgo fick träff efter pass från Abdessamad Ezzalzouli.

Alexis Sanchez slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Oso och reducerade åt Sevilla. Och med fem minuter kvar att spela kvitterade Sevilla genom Isaac Romero på passning från Djibril Sow. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Real Betis har tre segrar och två oavgjorda och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sevilla har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Betis med 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter Real Betis Getafe på Coliseum 16.15. Sevilla tar sig an Rayo Vallecano hemma 18.30.

Real Betis–Sevilla 2–2 (2–0)

La Liga, Estadio de La Cartuja

Mål: 1–0 (16) Antony, 2–0 (37) Alvaro Fidalgo (Abdessamad Ezzalzouli), 2–1 (62) Alexis Sanchez (Oso), 2–2 (85) Isaac Romero (Djibril Sow).

Varningar, Real Betis: Natan, Diego Llorente, Antony. Sevilla: Isaac Romero, Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 3-2-0

Sevilla: 1-3-1

Nästa match:

Real Betis: Getafe, borta, 8 mars 16.15

Sevilla: Rayo Vallecano, hemma, 8 mars 18.30