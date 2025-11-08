Sevilla sänkte Osasuna – Ruben Vargas matchhjälte
- Sevilla segrade – 1–0 mot Osasuna
- Ruben Vargas avgjorde för Sevilla
- Sevilla utan insläppt mål
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Sevilla vann med 1–0 (0–0) hemma mot Osasuna i La Liga.
Espanyol nästa för Sevilla
Sevilla har två segrar och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Sevillas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Osasunas sjätte uddamålsförlust.
Lagen spelar mot varandra igen den 19 april.
I nästa match möter Sevilla Espanyol borta på måndag 24 november 21.00. Osasuna möter Real Sociedad lördag 22 november 18.30 hemma.
Sevilla–Osasuna 1–0 (0–0)
La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán
Mål: 1–0 (51) Ruben Vargas.
Varningar, Sevilla: Jose Carmona, Tanguy Nianzou, Djibril Sow, Batista Mendy, Gabriel Suazo. Osasuna: Jon Moncayola, Iker Munoz, Victor Munoz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sevilla: 2-0-3
Osasuna: 1-1-3
Nästa match:
Sevilla: Espanyol Barcelona, borta, 24 november
Osasuna: Real Sociedad, hemma, 22 november
