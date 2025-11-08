Sevilla sänkte Osasuna – Ruben Vargas matchhjälte

Sevilla segrade – 1–0 mot Osasuna

Ruben Vargas avgjorde för Sevilla

Sevilla utan insläppt mål

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Sevilla vann med 1–0 (0–0) hemma mot Osasuna i La Liga.

Espanyol nästa för Sevilla

Sevilla har två segrar och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Sevillas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Osasunas sjätte uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 april.

I nästa match möter Sevilla Espanyol borta på måndag 24 november 21.00. Osasuna möter Real Sociedad lördag 22 november 18.30 hemma.

Sevilla–Osasuna 1–0 (0–0)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 1–0 (51) Ruben Vargas.

Varningar, Sevilla: Jose Carmona, Tanguy Nianzou, Djibril Sow, Batista Mendy, Gabriel Suazo. Osasuna: Jon Moncayola, Iker Munoz, Victor Munoz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 2-0-3

Osasuna: 1-1-3

Nästa match:

Sevilla: Espanyol Barcelona, borta, 24 november

Osasuna: Real Sociedad, hemma, 22 november