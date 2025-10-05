Sevilla vann klart mot Barcelona på Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla segrade – 4–1 mot Barcelona

Isaac Romero avgjorde för Sevilla

Andra raka segern för Sevilla

Redan i första halvlek tog Sevilla greppet om hemmamatchen mot Barcelona på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i La Liga slutade 4–1.

Efter sju matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Barcelona.

Mallorca nästa för Sevilla

Alexis Sanchez slog till på straff redan i 13:e minuten och gav Sevilla en tidig ledning.

I 37:e minuten gjorde laget 2–0 när Isaac Romero fick träff framspelad av Ruben Vargas.

Barcelona reducerade till 2–1 på stopptid i första halvleken genom Marcus Rashford. 3–1-målet kom på tilläggstid när Jose Carmona slog till och gjorde mål på pass av Lucien Agoume.

4–1-målet för Sevilla kom direkt därefter när Akor Adams på övertid gjorde mål på pass av Chidera Ejuke.

Sevillas nya tabellposition är åttonde plats medan Barcelona är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för Sevilla som så sent som den 13 september låg på 13:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars.

Lördag 18 oktober spelar Sevilla hemma mot Mallorca 14.00 och Barcelona mot Girona hemma 16.15 på Camp Nou.

Sevilla–Barcelona 4–1 (2–1)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 1–0 (13) Alexis Sanchez, 2–0 (37) Isaac Romero (Ruben Vargas), 2–1 (45) Marcus Rashford, 3–1 (90) Jose Carmona (Lucien Agoume), 4–1 (90) Akor Adams (Chidera Ejuke).

Varningar, Sevilla: Nemanja Gudelj, Marcao, Isaac Romero, Peque, Lucien Agoume, Akor Adams, Adnan Januzaj. Barcelona: Frenkie De Jong, Ferran Torres, Marcus Rashford, Gerard Martin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 3-1-1

Barcelona: 4-0-1

Nästa match:

Sevilla: Mallorca, hemma, 18 oktober

Barcelona: Girona, hemma, 18 oktober